أسعار الأسماك في مصر اليوم الأربعاء 29-10-2015

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 29-10-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 61 إلى 65 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 56 إلى 60 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 85 إلى 145 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 190 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 870 إلى 970 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 740 إلى 820 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 610 إلى 710 جنيه للكيلو
البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيه للكيلو
