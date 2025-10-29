أسعار الأسماك في مصر اليوم الأربعاء 29-10-2015

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 61 إلى 65 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 56 إلى 60 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلى 145 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 190 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 870 إلى 970 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 740 إلى 820 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 610 إلى 710 جنيه للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيه للكيلو

