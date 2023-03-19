محافظ الشرقية يزور كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق ، في حضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري ، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي عميد الكلية ، والدكتور سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية ، والدكتور وجيه زكريا عمران وكيل كلية أصول الدين والدعوة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق في التمسك بنشر تعاليم الدين السمحة وفكر الإسلام الوسطي والأخذ بالأسلوب العلمي الحديث في المناهج وطرق التدريس لتقديم خريج قادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع وفق أسس دينية معتدلة ليظل الأزهر الشريف منارة تعليمية وعلمية تؤثر في المجتمع وتُعلي من قيم الإسلام السمحه وتحترم الآخر.

ومن جانبه أعرب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية عن سعادته بزيارة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والتي انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جوده التعليم والإعتماد التابعة لمجلس الوزراء تنفيذاً لخطة الدولة للنهوض بالمؤسسات التعليمية وتأدية دورها على الوجه الأكمل للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

رحب عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بزيارة محافظ الشرقية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والتي تمثل دافعاً لاستمرار تحسين مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بالكلية ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد خطة إستراتيجية كاملة للنهوض بالكلية من أجل الحصول على شهادة الجودة والاعتماد فى العملية التعليمية.

شهدت الزيارة تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أعقبها تقديم انشاد ديني ومدائح نبوية في حب الرسول لعدد من طلاب الكلية نال استحسان الحضور.

وفي نهاية الزيارة قدم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية هدية تذكارية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة بالنهوض بكافة القطاعات التنموية والخدمية داخل المحافظة.

كما قام عميد كلية أصول الدين وأعضاء هيئة التدريس بإهداء محافظ الشرقية مجسماً للكعبة الشريفة تكريماً لزيارته لرحاب الجامعة والتي تأتي استمراراً لتعزيز التواصل بين كليات جامعة الأزهر بالزقازيق والجهاز التنفيذي لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمنشآت التعليمية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء محافظتنا العريقة.