قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، أن بولندا أعلنت استعدادها للقتال ضد روسيا في أوكرانيا إذا خسرت كييف معركتها، وتأمل في الحصول على دعم الولايات المتحدة.

وكتب بوشكوف علي “تليجرام”، “بيان صريح للغاية أدلى به سفير بولندا في باريس، ولأول مرة بلغة الممثل الرسمي لبولندا، يعلنون ما كان يدور في أذهان قادة بولندا منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن شجاعة البولنديين تستند إلى دعم الولايات المتحدة”.

واضاف: “هل وارسو متأكدة من أن واشنطن مستعدة للقتال؟”

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير البولندي لدى فرنسا، يان إمريك روسشيسكي، إنه إذا فشلت كييف في الدفاع عن استقلالها في ساحة المعركة، فسيتعين على الجيش البولندي أن يصبح مشاركًا مباشرًا في الحرب ضد روسيا.

وقال يان إمريك روسشيسكي، لقناة “إل سي آي”، "إذا فشلت أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها، لن يكون أمامنا خيار سوى الدخول في صراع".

وأوضح أن “الأزمة الأوكرانية هي في الأساس معركة من أجل القيم والثقافة الأساسية للغرب، وهذا هو سبب أهمية الدفاع عنها”.

وفي وقت سابق، أشار رئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، إلى أن واشنطن ووارسو تعملان على خطط لتأسيس سيطرة بولندا العسكرية والسياسية على "الممتلكات التاريخية" في أوكرانيا.