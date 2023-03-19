لن يتمكن من ذلك.. بوتين: الناتو يسعى لاختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يحاول منح أنشطته امتدادًا عالميًا، بهدف اختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكتب بوتين، في مقال لصحيفة "الشعب" الصينية: "من المستحيل عدم فهم أن الناتو يحاول منح أنشطته نطاقًا عالميًا، بهدف اختراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، لن يتمكن من تحقيق ذلك".

إلي ذلك، قال بوتين، إن روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، في أبريل 2022، لم يتم إنهاء محادثات السلام من قبلنا، ويعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة في ضوء الحقائق الجيوسياسية السائدة”.

وتابع: “لسوء الحظ، فإن التهديدات الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة وعدم اهتمام الأطراف الأخرى بإيجاد مخرج من الوضع الحالي”.

وأشار بوتين إلي أن “روسيا لديها توقعات كبيرة فيما يتعلق بالمحادثات القادمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج”.

وقال: "لدينا توقعات كبيرة للمحادثات القادمة، ليس لدينا شك في أنها ستعطي دفعة جديدة قوية لمجموعة كاملة من التعاون الثنائي بالنسبة لي، وهذه أيضًا فرصة رائعة لرؤية صديق قديم جيد طورنا معه أفضل العلاقات".