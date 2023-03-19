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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إثارة ومتعة.. التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد

صدى البلد

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد من تسديدة لفينسيوس اصطدمت بأراوخو، مدافع برشلونة وسكنت الشباك في الدقيقة 9.

ثم تعادل برشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو في الدقيقة 45 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
 

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كريستينسن - كوندي - أراوخو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - روبرتو

خط الهجوم: جافي - ليفاندوفسكي - رافينيا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ناتشو - روديجير

خط الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - بنزيما

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق برشلونة في الصدارة برصيد 65 نقطة.

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