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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف ريلمي ممكن تشتريه في السوق المصري

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme Narzo 50A

يعد هاتف Realme Narzo 50A من شركة ريلمي ، واحدا من الهواتف التي تقدم إمكانات جيدة مع سعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل، حيث يتوفر بسعر يناسب الكثيرين، كما يقدم أداء جيدا مع بطارية ضخمة 6000 مللي أمبير.   

وجاء هاتف ريلمي Realme Narzo 50A بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.5 بوصة ، مع جودة عرض +HD، وبدقة 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز ، مع نوتش على شكل قطرة ماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف ريلمي Realme Narzo 50A كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 50A بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميديا تك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت. 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme Narzo 50A على بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط ، مع تقنية الشحن العكسي بقوة 5 وات، وبلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS. 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme Narzo 50A في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر ، وأيضا حسب النسخة. 

 

سعر هاتف ريلمي Realme Narzo 50A 

  

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