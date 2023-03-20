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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجآت في حالة الطقس.. وضوابط جديدة من الضرائب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى يطالب بإزالة صورة محمد سعد الكتاتني من البرلمان
طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس النواب ورئيسه المستشار حنفي جبالي، بإزالة صورة الكتاتني من البرلمان، قائلا: مينفعش تلوثوا مجلس النواب بصورة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في عهد الإخوان.

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الآثار المصرية المدفونة في باطن الأرض
فجر الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، مفاجأة من العيار الثقيل عن الآثار الفرعونية القديمة، مشيرا إلى أن هناك أسرار كثيرة عن الفرعون المصري القديم.

البريد المصري يحذر من عمليات نصب على العملاء.. فيديو
كشف أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد، تفاصيل تحذير الهيئة المواطنين من مكالمات ورسائل نصية تستهدف اختراق حسابات العملاء، موضحًا أنها بدأت منذ فترة طويلة حملة التوعية الخاصة بالقنوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتوعية الأهالي وكل المتعاملين مع البريد المصرفي، لتجنب حملات النصب والاحتيال الحديثة ذات الصلة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

محمد أبو العينين يطالب ببرامج تحفيزية جديدة لدعم الصناعة وجذب المستثمرين
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، والتي حذّر فيها من تراجع أوضاع الصناعة، مؤكدًا أنها في خطر ولا تتلائم مع مصر وإمكاناتها.

تعليق ناري من أحمد موسى على وضعه في قائمة الاغتيالات.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل وضعه علي قائمة الإغتيالات بتنظيم القاعدة في كفر الشيخ.

80 ألف مشجع؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل طلب النادي الأهلي بحضور جماهيري بسعة استاذ القاهرة للمباراة المقبلة أما الهلال السوداني.

أبكى جماعة الإخوان.. أحمد موسى يكشف قصة الفيديو الأكثر مشاهدة منذ أمس
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن فيديو أبكى جماعة الإخوان الإرهابية خلال الساعات الماضية.

نصيحة عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. وتفاصيل طقس أول أيام رمضان
كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا وخلال أول أيام شهر رمضان.

يحسب على الراتب الشهري والتطبيق أول أبريل.. مفاجأة مدوية من الضرائب
كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل تنفيذ منظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات، وموعد تطبيقها على الموظفين والأنشطة التجارية.

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد
ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وزاد الجرام 5 جنيهات مع منتصف التعاملات.

ذكري رفع علم مصر على طابا .. أحمد موسي يكشف رفض مبارك لطلبات إسرائيل وأمريكا
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تشهد اليوم ذكرى عزيزة وغالية، وهو اليوم الذي شهد رفع العالم المصري في طابا.

 

الهلال السوداني التحول الرقمي مجلس النواب أحمد موسى حالة الطقس كفر الشيخ مصلحة الضرائب

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