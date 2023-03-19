80 ألف مشجع؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل طلب النادي الأهلي بحضور جماهيري بسعة استاذ القاهرة للمباراة المقبلة أما الهلال السوداني.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “لو عندك 80 ألف واحد يهتفوا أهلي أهلي؛ الأهلي هيسجل ويصعد في هذه المباراة الحاسمة والفاصلة إن شاء الله”.

ولفت إلى أن استاد القاهرة هو استاد الرعب لأي فريق أفريقي، متمنيًا أن تشهد المباراة حضور جماهيري كامل.

وكان النادي الأهلي، أرسل خطابًا اليوم الأحد، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال في ختام فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال المحدد لها أحد يومي 31 مارس الجاري أو 1 أبريل.