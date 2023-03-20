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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان..وتتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامي عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا، وفرص لسقوط أمطار على المناطق الساحلية بين الخفيفة والمتوسطة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تكون غير مؤثرة على الأعمال".

ووجهت منار غانم، نصيحة للمواطنين، بضرورة  تناول قدر كبير من السوائل خلال فترة السحور، مؤكدة أن درجة الحرارة أول أيام الشهر الكريم ستكون حوالي 26 مئوية؛ ومتوقع أجواء باردة ليل هذا اليوم.

وفي السياق ذاته، قالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه متوقع اليوم وغدا نشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 20 درجة مئوية، نتيجة كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

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نصيحة عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

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قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع ان تشهد المناطق الساحلية سقوط أمطار، ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة الكبرى.

 

درجة حرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية

وأشارت منار غانم إلى أنه متوقع أن يكون يوم الثلاثاء ونهايات الإسبوع، وبدايات شهر رمضان تشهد استقرار في الأحوال الجوية، وستشهد القاهرة درجة حرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية، ولكن لا بد من الحرص على ارتداء الملابس الشتوية، خلال فترات الليل. 

درجات الحرارة البحر المتوسط هيئة الأرصاد الجوية عزة مصطفي حالة الطقس الأرصاد الجوية

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