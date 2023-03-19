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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

الشتاء مخلصش

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الوقت من العام، نشهد تقلبات جوية عديدة، من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة،

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه متوقع اليوم وغدا نشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 20 درجة مئوية، نتيجة كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع ان تشهد المناطق الساحلية سقوط أمطار، ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة الكبرى.

 

درجة حرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية

وأشارت منار غانم إلى أنه متوقع أن يكون يوم الثلاثاء ونهايات الإسبوع، وبدايات شهر رمضان تشهد استقرار في الأحوال الجوية، وستشهد القاهرة درجة حرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية، ولكن لا بد من الحرص على ارتداء الملابس الشتوية، خلال فترات الليل. 

 

الصيام في أجواء شتوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وحذرت «غانم» خلال تصريحات تليفزيونية،أن هذه الفترة من العام (نهاية شهر مارس ومطلع إبريل) دائمًا تنشط بها الأتربة والرمال المثارة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، إضافة إلى ارتداء ملابس ثقيلة خلال فترات الليل وقضاء صلاة التراويح، نظرًا لأن الأجواء ستكون باردة ليلًا على الأنحاء كافة وشديدة البرودة بالمدن الجديدة.
 

 

 تحجب جزء كبير من اشعة الشمس

وأشارت إلى وجود منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا والذي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء كبير من اشعة الشمس خلال فترات النهار والتي تساعد على إحساسنا بالبرودة ويكون الطقس شتوي معتدل خلال فترة النهار على اغلب المناطق الشمالية وشمال الصعيد اما فترات الليل فستكون هناك انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى ساعات الصباح الباكر وستكون درجات الحرارة تتراوح بين 11 و 12 درجه مئوية ليلا. 

بداية فصل الربيع 

 ونوهت إلى؛ بداية من يوم الثلاثاء سيبدأ فصل الربيع وسترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وستكون درجات الحرارة يوم الخميس اول ايام رمضان حوالي 24 درجه مئوية وسيكون هناك اتربة ورمال مثارة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية؛  منوهة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجيوب الأنفية وحساسية الصدر عليهم ضرورة ارتدائهم الماسكات عند الخروج مع عدم تخفيف الملابس خاصة ساعات الليل ؛ ناصحة بعدم تبديل الملابس الصيفيك بالشتوية الا بعد نهاية شهر رمضان.

وأوضحت،:" المناطق الصحراويه والمدن الجديدة تتسم بالبرودة  ليلا بالاضافة الى وجود نشاط نسبي للرياح ليلا وذلك يساعد على إحساسنا بالبرودة وذلك لمدة ال  72 ساعة القادمة بالاضافة إلى توقع سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على المناطق الساحليك والمطلة على البحر المتوسط وبالفعل حدث سقوط أمطار اليوم على بعض المناطق وهذه الأجواء متوقع استمرارها حتى يوم الإثنين القادم .

 

رياح وأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن طقس اليوم منخفض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم الأحد 20 درجة مئوية، وهذا يرجع لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

 

وتابعت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض الطقس، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس، متابعة: "طقس اليوم شتوي معتدل على أغلب محافظات الجمهورية".

 

وأردفت، أن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، وجنوب سيناء، خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن هناك نشاطا للرياح اليوم، وتتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا على الساعة، مما يساعد على الاحساس بالبرودة في الليل.

 

كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن طقس اليوم منخفض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى، اليوم الأحد 20 درجة مئوية، وهذا يرجع لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

 

وتابعت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض الطقس، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس، متابعة: "طقس اليوم شتوي معتدل على أغلب محافظات الجمهورية".

 

وأردفت، أن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، وجنوب سيناء، خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن هناك نشاطا للرياح اليوم، وتتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو مترا على الساعة، مما يساعد على الاحساس بالبرودة في الليل.

 

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة

وأفادت "غانم"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وتمتد لبعض المناطق في القاهرة الكبرى، وتكون على فترات متقطعة من اليوم. 

وأفادت "غانم"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وتمتد لبعض المناطق في القاهرة الكبرى، وتكون على فترات متقطعة من اليوم. 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس شهر رمضان الأرصاد

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