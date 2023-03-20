حماة الوطن عن مبادرة كتف في كتف: الأعظم في تاريخ مصر الحديث

أشاد الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، بالجهد المبذول للمبادرة الرئاسية كتف في كتف.

وقال الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مبادرة كتف في كتف تجسد تكامل حقيقي للتكافل الاجتماعي وتعطي أعظم صور للإنسانية".

وأضاف الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن،: "نحن في حزب حماة الوطن نرى المبادرة هي الأعظم في تاريخ مصر الحديث لتدعيم ودعم الحماية الاجتماعية".

وأشار الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن،: "الحزب ينظر للمبادرة أنها واجب وطني وواجب أخلاقي وإنساني نقوم به بكل سعادة"، موضحا: "المبادرة إنسانية صدرت عن رئيس إنسان في أيام عظيمة بحشود عظيمة".

