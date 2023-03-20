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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام الخولي: مبادرة كتف في كتف ليس لها علاقة بالسياسة.. فيديو

حسام الخولي
حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن مبادرة كتف في كتف ليس لها علاقة بالسياسة وهذا عمل خيري تحت مظلة المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات الخيرية والتحالف الوطني، حتي يتم مساندة الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

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حماة الوطن: 30 ألف يشاركون في العمل التطوعي بمبادرة كتف في كتف

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حسام الخولي: نشترك بمبادرة كتف في كتف لتوزيع كراتين رمضان

واضاف "حسام الخولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا، موضحاً أن  لدينا حاليا قاعدة بيانات واضحة، مضيفا أن هناك إحساس حقيقي بفعل الخير.

وتابع حسام الخولي، أن هناك مئات الآلاف من الشباب المتطوعين قاموا بمجهودات كبيرة داخل مبادرة كتف في كتف ويجب أن نوجه لهم الشكر والتقدير والاحترام في كل وقت.

مستقبل وطن التحالف الوطني الأسر الأكثر احتياجا الجمعيات الخيرية حزب مستقبل وطن توزيع كراتين رمضان

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