حسام الخولي: مبادرة كتف في كتف ليس لها علاقة بالسياسة.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن مبادرة كتف في كتف ليس لها علاقة بالسياسة وهذا عمل خيري تحت مظلة المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات الخيرية والتحالف الوطني، حتي يتم مساندة الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

واضاف "حسام الخولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا، موضحاً أن لدينا حاليا قاعدة بيانات واضحة، مضيفا أن هناك إحساس حقيقي بفعل الخير.

وتابع حسام الخولي، أن هناك مئات الآلاف من الشباب المتطوعين قاموا بمجهودات كبيرة داخل مبادرة كتف في كتف ويجب أن نوجه لهم الشكر والتقدير والاحترام في كل وقت.