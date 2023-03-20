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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: لابد من تغيير شامل في الجهاز الفني للزمالك.. والأهلي والهلال "مباراة الموسم"

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مسئولي الزمالك يجب عليهم تغيير الجهاز الفني بالكامل في الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا يجب الاستعانة بمدرب مصري مؤقت، ويجب تحديد الأهداف التي سيتم التعاقد من أجلها مع مدرب جديد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "من أهداف الزمالك حاليا حجز مركز مؤهل لدوري الأبطال والاستعداد للبطولة العربية وتجهيز فريق للموسم المقبل، وسيتم تقييم اللاعبين بشكل موضوعي في مباريات رسمية لنهاية الموسم".

وأضاف: "الأهلي سيكون لديه غيابات كثيرة ومؤثرة في فترة التوقف وقبل لقاء المصري، ولا أتمنى مشاركة فريق من الناشئين بالكامل في كأس الرابطة، ولكن يجب وجود لاعبين من الفرق الأول مع مجموعة من الشباب، وفي النهاية هي وجهة نظر المدير الفني والذي لا يريد خوض البطولة، ولكن شرط مشاركة الأندية بالفريق الأول في البطولة غريب وغير مبرر".

وتابع: "مباراة الهلال هي الاهم بالنسبة للأهلي هذا الموسم، ومن الوارد أن يخوض الفريق مباراة ودية حال تأجيل لقاء المصري في كأس الرابطة".

وأكمل: "القلق في مواجهة الهلال، سيكون بسبب حالة لاعبي الأهلي، وليس بسبب المنافس، لو كانت الفريق الأحمر في أفضل مستوياته فنيا وبدنيا، سوف يسجل أكثر من هدف في هذه المباراة".

وأتم: "كولر تعامل في لقاء صن داونز بشكل غير جيد، وكانت هناك أخطاء في التشكيل بشكل واضح، وكان هناك حالة عدم توفيق واضح في هذه المباراة من اللاعبين والمدير الفني وهو ما تسبب في الخسارة الكبيرة".

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