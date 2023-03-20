لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل من أوبو في 2023

يعد هاتف Oppo A16K من شركة أوبو، واحدا من أرخص الهواتف الذكية التي يمكنك شرائها في 2023 ، حيث أصبح الكثيرون يبحثون عن هواتف رخيصة وأيضا يمكنها تلبية احتياجاتهم المتنوعة ولكن بسعر رخيص، نظرا لارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير.

وجاء هاتف أوبو Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، قياس 6.52 بوصة، مع جودة +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وحماية للشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 3، وألوان الأزرق و الأسود.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A16K كاميرا خلفية أحادية بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED في الخلف، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، وميزة HDR ، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K على بطارية سعة 4230 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، مع منفذ شحن من نوع microUSB 2.0 ، وWi-Fi 5، وبلوتوث 4.2، وتقنية GPS، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس، وشبكة 4G VoLTE.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت .

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A16K في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 4 آلاف و 200 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة ، وأيضا يختلف من متجر لآخر .