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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غسلا 63 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار سلاح

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (63مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية الأراضى الزراعية الآمن الوطني تشكيل عصابى مكافحة المخدرات الأسلحة النارية

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