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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يرفض طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس في ديسمبر الماضي، وافق على تقرير اللجنة التشريعية، الذي عرضه المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، بالموافقة للنائب على الاستماع لأقواله.

وقدم وقتها النائب خلال الجلسة العامة، اعتذارا لوزارة الداخلية عما بدر منه في واقعة كمين 15 مايو قبل أيام.

ووجه النائب أشرف رشاد الشريف، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود في حفظ الأمن والأمان، موجها التحية للنائب عيد حماد، على جرأته في الموافقة على رفع الحصانة، ليؤكد أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون.

وتلقت في الأيام الماضية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد ضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب العام رفع الحصانة النائب عيد حماد

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