بالورد الأحمر.. سوسن بدر تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة سوسن بدر الإعلامية بسي شلبي بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وظهرت سوسن بدر في الصور رفقة الفنانة بوسي شلبي وإيناس الدغيدي وبوسي مرتدين ملابس تتزين بالورد تشبة ملابس السبعينات، وواضعين وردو حمراء علي شعرهم.
وعلقت سوسن قائلة:"كل سنة وانتي طيبة حببتي..العمر كله".
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو لصور مجمعة برفقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.
وعلقت بوسي شلبي علي الفيديو، كاتبة: “كل عيد حب وانت الحب”.