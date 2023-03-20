أخبار التكنولوجيا.. موبايل Nokia X10 بكاميرا 48 ميجابكسل وبـ 5000 جنيه.. وقف تطبيق تيك توك في هذه الدول

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة نوكيا هاتف Nokia X10 في عام 2021 بنظام Android 11 (تم تحديثه منذ ذلك الحين إلى الإصدار 13). ومع ذلك ، وعدت HMD Global ب 3 تحديثات لنظام التشغيل و 3 سنوات من تصحيحات الأمان ، مما يعني أنه لا يزال هناك تحديث إضافي. و بالإضافة إلى ذلك يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G .

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف سامسونج بأعلى المواصفات والإمكانيات.

تُظهر الإحصاءات الحديثة أن مبيعات الهواتف الذكية الحالية تسير في اتجاه هبوطي اعتبارًا من عام 2023 ، وأحد أسباب ذلك هو أن التحديثات الجديدة في الهواتف الذكية لم تكن جذابة كما كانت من قبل. فهل هذا لأن مصنعي الهواتف الذكية لا يقدمون ما يتطلبه سوق الهواتف الذكية؟

انضمت الولايات المتحدة وإنجلترا ونيوزيلندا إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية لحظر منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين ، تيك توك TikTok ، على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان ، مؤخرًا عن مخاوفه بشأن التأثير المحتمل لأحدث ابتكارات الشركة للذكاء الاصطناعي ، ChatGPT. في مقابلة مع ABC News ، اعترف ألتمان بأنه "خائف قليلاً" من قدرة برنامج الدردشة الآلي على القضاء على الوظائف البشرية. كما أعرب عن مخاوفه بشأن إمكانية استخدام ChatGPT لأغراض خبيثة ، مثل التضليل على نطاق واسع أو الهجمات الإلكترونية الهجومية.

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل شاومي Xiaomi التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.