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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إفلاس البشر.. الذكاء الاصطناعي سيقضي على الوظائف التقليدية قريبا

إفلاس البشر..الذكاء
إفلاس البشر..الذكاء الاصطناعي سيقضي على الوظائف التقليدية قر

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان ، مؤخرًا عن مخاوفه بشأن التأثير المحتمل لأحدث ابتكارات الشركة للذكاء الاصطناعي ، ChatGPT.  في مقابلة مع ABC News ، اعترف ألتمان بأنه "خائف قليلاً" من قدرة برنامج الدردشة الآلي على القضاء على الوظائف البشرية.  كما أعرب عن مخاوفه بشأن إمكانية استخدام ChatGPT لأغراض خبيثة ، مثل التضليل على نطاق واسع أو الهجمات الإلكترونية الهجومية.

 

أقر ألتمان أنه على الرغم من أن ChatGPT يخضع حاليًا للتحكم البشري إلى حد كبير ، إلا أن هناك خطرًا يتمثل في أن الأفراد أو المنظمات الأخرى قد لا تضع نفس حدود السلامة في مكانها الصحيح.  وأشار إلى أن المجتمع لديه وقت محدود لمعرفة كيفية تنظيم ومعالجة التأثير المحتمل لتقنية الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

 

أطلقت شركة OpenAI مؤخرًا إصدار ChatGPT-4 من الروبوت ، والذي تدعي الشركة أنه "أكثر إبداعًا وتعاونًا" من الإصدارات السابقة.  قامت الشركة أيضًا بطرح اشتراك ChatGPT Plus للمستخدمين ، مما يوفر وصولاً مبكرًا إلى الميزات الجديدة ، بما في ذلك GPT-4.

 

ومع ذلك ، أقر ألتمان بأن تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم مثل ChatGPT يمكن أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف للبشر.  وأعرب عن ثقته في قدرة البشرية على التكيف مع التحولات التكنولوجية الكبرى ، لكنه حذر أيضًا من أن التغيرات التكنولوجية السريعة يمكن أن تشكل تحديات كبيرة.

 

بشكل عام ، تسلط تعليقات ألتمان الضوء على الطبيعة المعقدة والتي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على المجتمع.  في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في العديد من الصناعات وتحسين حياتنا بطرق عديدة ، فإنه يطرح أيضًا تحديات ومخاطر كبيرة يجب معالجتها.  مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وزيادة تقدمه ، سيكون من الضروري للمجتمع أن يفكر بعناية في تأثيره ويديره.

ChatGPT OpenAI GPT-4 روبوت تطور الذكاء الأصطناعي

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