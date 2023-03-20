من هو عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية؟

كلف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، عضو مجمع اللغة العربية، بالقيام بعمل رئيس مجمع اللغة العربية، خلفًا للراحل الدكتور صلاح فضل؛ وذلك لمدة عام أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لتعيين رئيس جديد للمجمع؛ وذلك ابتداء من 16 مارس 2023م.



وجاء هذا التكليف- وفق ما ورد بخطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "حرصًا على انتظام سير العمل واطراده في المجمع، واستمراره في أداء رسالته".

معلومات عن رئيس مجمع اللغة العربية



عبدالوهاب محمد عبدالحافظ: صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ ميكروبيولوجي زراعيّ، حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة عين شمس عام 1959م، والماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية من الجامعة ذاتها عام 1962م، والدكتوراه في التخصص نفسه من الجامعة ذاتها عام 1966م. تدرَّج في السلك الأكاديمي بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية جامعة عين شمس حتى عُيِّن أستاذًا عام 1977م، ووكيلًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس للدراسات العليا عام 1985م، وعميدًا للكلية ذاتها عام 1987م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس عام 1992م، ثم أستاذ متفرغًا عام 1997م.

كان عضوًا في العديد من الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، منها: مجلس أكاديمية البحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمي، والجمعية المصرية للوراثة، والجمعية المصرية للأراضي والمياه. انتُخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2012م.

شارك في تأليف: "ميكروبيولوجيا الأراضي، وعالم الميكروبات" (مترجم)، و"أساسيات الميكروبيولوجيا التطبيقية"، و"الأغذية المتخمرة وعلاقتها بصحة الإنسان"، و"عالم البكتريا"، نشر أكثر من 70 بحثًا في مجال ميكروبيولوجيا التربة والبيئة الميكروبية، وأمراض النبات، والتخمرات الميكروبية، والتسميد الحيوي.

شارك في إعداد الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوارثية في وزارة البحث العلمي. من مؤلفاته: "ميكروبيولوجيا الأراضي، والميكروبيولوجيا التطبيقية"، و"أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية"، و"الإنزيمات الميكروبية وتطبيقاتها في الصناعة والطب"، ومما ترجم: "مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة، وعالم الميكروبات".



ومن نشاطه المجمعي: يعمل مقررًا للجنة علوم الأحياء والزراعة بالمجمع، كما أنه عضو لجان الجيولوجيا، والنفط، وعلوم البيئة. وهو عضو هيئة مكتب المجمع.

وأعد الموسوعة الزراعية في أكثر من 1000 صفحة بالتعاون مع الدكتور محمد على أحمد (الخبير بالمجمع).



-حصل على جائزة عين شمس التقديرية عام 1997م، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية عام 1997م.