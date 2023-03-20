عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من هو عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية؟

رئيس مجمع اللغة العربية
رئيس مجمع اللغة العربية

كلف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، عضو مجمع اللغة العربية، بالقيام بعمل رئيس مجمع اللغة العربية، خلفًا للراحل الدكتور صلاح فضل؛ وذلك لمدة عام أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لتعيين رئيس جديد للمجمع؛ وذلك ابتداء من 16 مارس 2023م.


وجاء هذا التكليف- وفق ما ورد بخطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "حرصًا على انتظام سير العمل واطراده في المجمع، واستمراره في أداء رسالته". 

 

معلومات عن رئيس مجمع اللغة العربية


عبدالوهاب محمد عبدالحافظ: صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ ميكروبيولوجي زراعيّ، حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة عين شمس عام 1959م، والماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية من الجامعة ذاتها عام 1962م، والدكتوراه في التخصص نفسه من الجامعة ذاتها عام 1966م. تدرَّج في السلك الأكاديمي بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية جامعة عين شمس حتى عُيِّن أستاذًا عام 1977م، ووكيلًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس للدراسات العليا عام 1985م، وعميدًا للكلية ذاتها عام 1987م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس عام 1992م، ثم أستاذ متفرغًا عام 1997م.

 

كان عضوًا في العديد من الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، منها: مجلس أكاديمية البحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمي، والجمعية المصرية للوراثة، والجمعية المصرية للأراضي والمياه. انتُخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2012م. 

 

شارك في تأليف: "ميكروبيولوجيا الأراضي، وعالم الميكروبات" (مترجم)، و"أساسيات الميكروبيولوجيا التطبيقية"، و"الأغذية المتخمرة وعلاقتها بصحة الإنسان"، و"عالم البكتريا"، نشر أكثر من 70 بحثًا في مجال ميكروبيولوجيا التربة والبيئة الميكروبية، وأمراض النبات، والتخمرات الميكروبية، والتسميد الحيوي. 

 

شارك في إعداد الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوارثية في وزارة البحث العلمي. من مؤلفاته: "ميكروبيولوجيا الأراضي، والميكروبيولوجيا التطبيقية"، و"أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية"، و"الإنزيمات الميكروبية وتطبيقاتها في الصناعة والطب"، ومما ترجم: "مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة، وعالم الميكروبات".


ومن نشاطه المجمعي: يعمل مقررًا للجنة علوم الأحياء والزراعة بالمجمع، كما أنه عضو لجان الجيولوجيا، والنفط، وعلوم البيئة. وهو عضو هيئة مكتب المجمع.

 وأعد الموسوعة الزراعية في أكثر من 1000 صفحة بالتعاون مع الدكتور محمد على أحمد (الخبير بالمجمع).


-حصل على جائزة عين شمس التقديرية عام 1997م، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية عام 1997م.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ مجمع اللغة العربية الدكتور صلاح فضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

اللاعب غاضب.. أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتحذير عاجل من الإدارة

ترشيحاتنا

نص كلمة وزيرة التضامن في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

عاجل.. 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي

كارثة خلال 48 ساعة| العالم الهولندي يحذر من زلزال 22 مارس..ماذا سيحدث؟

بقرار الرئيس| وزير الداخلية يعلن الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفو عن كافة الغارمات بالسجون| تفاصيل الإفراج عنهن وسداد ديونهن بقرار رئاسي

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بصور جديدة.. شاهد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023|طارق لطفى يناقش المشاكل الزوجية وأزمة منتصف العمر فى "مذكرات زوج"

فيديو

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

أسعار الذهب في مصر واستقرار الدولار.. شاهد

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ