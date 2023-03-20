برلمانية: قرار الرئيس بالعفو عن الغارمات يؤكد أن المرأة تعيش عصرها الذهبي

أكدت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي المرأة المصرية اهتماما كبيرا، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يحرص على دعم المرأة في مختلف المجالات ويسهل لها الحصول على حقوقها من خلال العديد من الامتيازات غير المسبوقة.

و أضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن المرأة المصرية لعبت دورا بارزا في نهضة المجتمع كما أثبتت استحقاقاها لوجودها في جميع المجالات، معقبة:" المرأة لم يقتصر دورها على واجباتها تجاه أسرتها و تربية أبنائها فحسب بل أصبح لها دورا محوريا في مختلف المجلات".

و أكدت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تولت مناصب قيادية و وزارات هامة في الحكومة تعتبر الأكبر في تاريخها، فضلا عن تواجدها في البرلمان بقوة و أيضا تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

و أشادت النائبة صبورة السيد، بقرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارمة، وكذلك الإفراج عن الغارمين، قائلة: القرار يؤكد أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.