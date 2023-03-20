لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تم خلالها الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم لتخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

وذلك استمرارا للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتنفيذاً لقرار الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات.