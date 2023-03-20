عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تم خلالها الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم لتخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

وذلك استمرارا للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتنفيذاً لقرار الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات.

وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي وادي النطرون مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الغارمين والغارمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

الأزمات تحاصر إمام عاشور ومفاجأة حول انتقاله للأهلي | تفاصيل

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

تعليق مفاجئ من الكرملين بشأن اتصال الرئيس الصيني بـ بايدن من روسيا

نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

السجن 10 سنوات لمستريح البيتكوين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

دعا لمحاسبة المسؤولين.. وزير الخارجية الأمريكي يتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب

أمريكا توجه اتهامات حادة للتنين الصيني والدب الروسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باربي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

5 عادات سيئة تدمر الشعر.. تجنبيها فورا

تحذير عاجل من ارتفاع درجة حرارة الأرض بداية هذا العام.. ما الحل؟

تظهر على الفك.. علامة غريبة تشير لإصابتك بمشكلة في القلب

فيديو

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ