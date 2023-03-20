يارب خلصني.. طرح الأغنية الدعائية لـ مسلسل ستهم بصوت ياسين التهامي

طرحت قناة المحور الأغنية الدعاية لـ مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، والتي تحمل اسم" يارب خلصني" لشيخ المنشدين ياسين التهامي، حيث من المقرر عرض المسلسل عبر شاشاتها خلال سباق رمضان 2023.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، البرومو الدعائي الخاص بالعمل المقرر عرضه خلال سباق شهر رمضان المبارك والمتزامن مع عام 2023، وهو من تأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وظهرت روجينا، في برومو مسلسل ستهم وهي ترتدي ثوب الرجال، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي كان شديد الحرص على ظهورها، بدون مكياج نهائيا، خلال أحداث العمل، لتتلاقى وجهة نظر المخرج مع حرص روجينا، على تنفيذ كل كلامه، لتضحي بجمالها وانوثتها، لتكون الأحداث أكثر واقعية، ومصداقية للجمهور.

ويتميز رؤوف عبد العزيز، بقدرة عالية في فن إدارة الممثل وتوجيه بشكل سليم، مما يجعلنا أمام تحدي ومغامرة جديدة لـ روجينا و رؤوف عبد العزيز في سباق رمضان المقبل بالعمل.

وكانت روجينا، ظهرت في البرومو بدور ستهم، وهي السيدة التي تخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، من أجل الكفاح للكسب الحلال ولقمة العيش، هذا إلي جانب ظهور مميز لشيخ المنشدين ياسين التهامي، والذي خطف الأنظار.



وكشف البرومو، عن العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه روجينا، بداية من ارتدائه الفستان الأبيض وزواجها من الشخصية التي يقدمها إياد نصار، وحملها طفل على يدها والدخول في صوان عزاء، وارتداء ثوب الرجال، مرورا بمعاناتها للعيش بالحلال والكفاح، وتلقيها ضربة قوية من عمال المحاجر، بسبب مشاجرة بينهما.

وحمل البرومو العديد من المشاهد القاسية والمؤثرة للنجمة روجينا، والتي أظهرت مدى تمكن وقدرة المخرج رؤوف عبد العزيز في فن إدارة الممثل، والتي انتهت بتوجيه رسالة لـ "ستهم" : "محدش بيلبس الست توب الرجال إلا الظلم".

ويشهد مسلسل "ستهم"، التجربة الأولى ، لشيخ المداحين ياسين التهامي في الظهور الأول له بالدراما المصرية حيث يشارك، في المسلسل بالمواوويل التي يعشقها الشارع المصري.

قنوات عرض مسلسل ستهم

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ستهم علي عدد من القنوات ومنها مجموعة قنوات النهار الفضائية، بالإضافة إلى قناه المحور، كما سيعرض العمل علي كل من قناة روتانا دراما وlbc.

ياسين التهامي ومسلسل ستهم

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى ، لشيخ المداحين ياسين التهامي فى الظهور الأول له بالدراما المصرية حيث يظهر بدور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

كما يشارك، ياسين التهامي، في المسلسل بالمواوويل التي يعشقها الشارع المصري، ولعل أول أغنية تم الكشف عنها في مسلسل ساهم هي «زدني بفرط الحب» التي تم طرحها قبل أيام.

ياسين التهامي

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تم الإشارة إلي ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أن أحداثه مستوى من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوق لمشاهدة روجينا، في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.