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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفيرة نائلة جبر: تكريمي من الرئيس السيسي يثري تمكين المرأة المصرية

نائلة جبر
نائلة جبر

علقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إحدى المكرمات من الرئيس السيسي باحتفالية يوم المرأة المصرية، مؤكدة أن تكريم اليوم أسعدها جدًا وأسعد الجيل الجديد من الدبلوماسيين، حيث إنه شئ جميل وتقدير لدورها.

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وأضافت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التكريم يكشف عن أهمية المرأة وليس تكريم لها بمفردها ولكنه تكريم للعمل الدبلوماسي والوزارة بأكملها، منوهًا بأن أجواء اليوم كانت إيجابية للمرأة المصرية.

وأشارت نائلة جبر، إلى أنها تعرفت على بعض المكرمات، واستمعت للعديد من قصص كفاح السيدات وهو تمكين للمرأة، كما أنه يعطي فرصة للتعاون بينهما بطريقة إيجابية، يثري عمل المرأة ونجاح للمرأة، مضيفة: "التكريم كان وسط مناخ عائلي إيجابي".

الرئيس السيسي المرأة المصرية حديث القاهرة الهجرة غير الشرعية تمكين المراة

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