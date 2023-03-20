سماح أبو بكر عزت: قرارات الرئيس السيسي إنسانية من الدرجة الأولى

قالت سماح أبو بكر عزت سفيرة شؤون الطفل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وإحدى المكرمات في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له شعور من نوع خاص لم تشعر به من قبل، فهو شعور جميل وجعلها تشعر بأنها تقوم بعمل هام مع الأطفال.

وأضافت "سماح أبو بكر عزت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنها ممتنة جدا للرئيس السيسي علي اهتمامه بملف الأطفال الذي كان مهمل من قبل وأصبح في عهد الرئيس السيسي من أولويات القيادة السياسية.

وتابعت سماح أبو بكر عزت، أن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية جميعها إنسانية من الدرجة الأولى.