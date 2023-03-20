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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: رمضان شهر قصير لا يحتمل التقصير

العبادة
العبادة

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن الوجه الأمثل لإحياء شهر رمضان ، سواء بالنهار أو بالليل، فرمضان شهر قصير لا يحتمل التقصير.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن المسلم عليه الاجتهاد في العبادة خلال شهر رمضان، ويعط كل ذي حق حقه، سواء في أداء العبادات على الوجه الأمثل، أم بقضاء حقوق الناس ورد الحقوق لأصحابها.

وأشار إلى أن الاعتدال هو خير الأعمال، أي أن المسلم لا يجهد نفسه في العبادة، فأحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل، فلا يأتي في أول يوم رمضان بعبادات كثيرة ويأتي في النهاية وقد ترك أغلبها.


علامات ليلة القدر

 

علامات ليلة القدر ورد فيها أن منها  قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة لا يحس فيها بالمدن، وذكر العلماء أن من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن فإنّه يجد راحة وطمأنينة في هذه الليلة أكثر ما يجده في بقية الليالي، كما أن من علامات ليلة القدر أن الرياح تكون فيها ساكنة، وأنه قد يري الله الإنسان في المنام كما حصل مع بعض الصحابة، ويشعر باللذة فالإنسان يجد في القيام لذة أكثر من غيرها من الليالي.

علامات ليلة القدر منها كذلك أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع.. صافية، وسبب ذلك أن الملائكة تصعد بعد الفجر إلى السماء بعد أن كانت على الأرض فتحجب شعاع الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر ، وذكر أهل العلم أيضًا علامات ليلة القدر، ومنها ما قاله ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى، منها: في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها»، وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست، ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن بن مسعود وزاد صافية ومن حديث بن عباس نحوه.


 

رمضان عبد المعز شهر رمضان الاجتهاد العبادة المسلم

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