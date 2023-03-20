محمد العرابي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي لا تغير حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم

قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي (التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني) لا تخدم الجهود المبذولة لتخفيض التوتر والاحتقان في الأراضي المحتلة.

أضاف العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن مثل تلك التصريحات التحريضية وغير المسئولة تحمل تطرفًا مقيتًا، ولن تغير من حقيقة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

ودعا رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية المجتمع الدولي إلى رفض تلك التصرفات العنصرية وإلى تحمل مسئوليته في مساندة شعب فلسطين للحصول على حقوقه المشروعة، محذرًا من تداعيات مثل تلك التصريحات على مشاعر العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.