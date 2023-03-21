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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

اكتشاف أقدم مدينة
اكتشاف أقدم مدينة لـ صيد اللؤلؤ في الإمارات

في أحدث مستجدات أعمال التنقيب الأثري بالإمارات المتحدة، أعلنت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، شمالي دولة الامارات عن عثورها على  أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة السينية. 

 قالت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين بالإمارات إن أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي بالجزيزة الإمارتية ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي. 

وأوضح رئيس دائرة السياحة والآثار الإماراتية، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، أن هذا الاكتشاف له أهمية كبيرة لتاريخ أم القيوين ودولة الإمارات والخليج العربي. 

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ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات المعلنة رسميا عن أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي بالإمارات: 

- اكتشفت مدينة صيد اللؤلؤ خلال الحفريات الأثرية المنظمة في موسم التنقيب 2023.

-تقع المدينة بالقرب من الدير المسيحي القديم (السينية) والذي اكتشف العام الماضي.

- تبلغ مساحة أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ المكتشفة بجزيرة السينية بالإمارات 12 هكتارا.

اكتشاف أقدم مدينة لـ  صيد اللؤلؤ في الإمارات

مدينة صيد اللؤلؤ بالإمارات

-أقدم "مغطس" مؤرخ بالمدينة منذ أكثر من 1300 عام، مما يجعله دليلا واضحا على أن صيد اللؤلؤ كان نشاطا رئيسيا في المنطقة ومصدرا للرزق ومكونا أساسيا من تراث الإمارات لأكثر من 7 آلاف عام. 

-خلال موسم التنقيب، كشفت الحفريات عن وجود مبان مختلفة التصميم والتخطيط المعماري، حيث إن بعضها يتكون من غرفة واحدة وبعضها يتكون من غرفتين، بالإضافة إلى اكتشاف مباني أخرى كبيرة تضم العديد من الغرف ويفصل بينها عدد من الساحات الداخلية. 

اكتشاف أقدم مدينة لـ  صيد اللؤلؤ في الإمارات

أقدم مدينة للؤلؤ بالخليج العربي 

- تم بناء المنازل من صخور الشاطئ المحلية والمواد التقليدية في البيئة المحيطة بالمدينة وكانت الأسطح مصنوعة من جذوع النخيل.

-تعتبر مدينة صيد اللؤلؤ واحدة من أكبر التجمعات العمرانية الباقية على الإطلاق في الإمارات، حيث يمكن مقارنتها بازدهار مدينة جلفار برأس الخيمة في العصور الوسطى. 

اكتشاف أقدم مدينة لـ  صيد اللؤلؤ في الإمارات

-وستستمر أعمال البحث والتنقيب في جزيرة السينية كونه مشروعا مهما لدراسة تاريخ الإمارة بالتعاون وزارة الثقافة والشباب، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والبعثة الأثرية الإيطالية ومعهد دراسة العالم القديم في جامعة نيويورك.

اكتشاف أقدم مدينة لـ  صيد اللؤلؤ في الإمارات

 

 

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