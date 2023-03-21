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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: بيراميدز لم يفاوض حسام حسن ويريد ضم محمد شريف

صدى البلد

 


أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي لم يضع بندًا في العقد يشترط موافقته على تحويل إعارة حسام حسن إلى شراء نهائي عقب نهاية فترة الاعارة في ختام الموسم الجاري، مؤكدا بأن التعاقد يمنح ناديه أحقية ضم اللاعب بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "العقد ينص على أحقية سموحة في ضم حسام حسن نهائيا عقب ختام الموسم الجاري، وهناك أحاديث دائما مع النادي الأهلي، ولن أفصح على الجوانب المالية احتراما للقلعة الحمراء".

وأضاف: "حسام حسن لم يتلقى أي عروض رسمية مطلقًا، وبيراميدز لم يطلب ضمه مطلقًا، وهناك أحاديث كثيرة عن اللاعب بعدما تألق في صفوف سموحة، هو دائمًا يجد نفسه ويظهر بشكل جيد في الفريق".

وواصل: "بيراميدز كان يريد ضم محمد شريف من الأهلي، خلال حديث الناديين حول امكانية انضمام أسامة جلال للقلعة الحمراء، وفقًا لما علمته بشكل شخصي، وبيراميدز يريد شريف وليس حسام حسن".

وأكمل: "زياد طارق لم يحصل على فرصته كاملة، وهذا الأمر يرجع للمدير الفني أحمد سامي، لكنه لاعب موهوب ويجب عليه الاهتمام بنفسه وتطوير موهبته لكي تظهر في الملعب".

وختم: "أحمد سامي لن يدفع بأي لاعب إلا في حالة وصوله لفورمة جيدة وتدربه بشكل قوي".

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