مصر تخطو نحو مثلث الـ30 مليون سائح.. ودراسة تؤكد 272 مليون سائح محتمل يرغبون في زيارة مقاصدنا السياحية

وزير السياحة والآثار:

-الصناعة تتكون من ٨ آلاف مؤسسة

-٢٧٢ مليون سائح محتمل راغبين في المنتج السياحي المصري

-مصر لديها ميزتها التنافسية في ٥ أنواع سياحية

-نستهدف ١٢ سوقا سياحيا حول العالم

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم ندوة تحت عنوان السياحة والصناعة فرص واعدة للتنمية الاقتصادية بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، ومحمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نضع القطاع السياحي ضمن أولوياتنا، واصفا أن السياحة قوة ناعمة تعكس قوة مصر، وعلامة للأمن والأمان.

أشار فتح الله في كلمة له، أي أن القطاع السياحي مردوده معروف، مؤكدا أن لدينا في الجمعية لجنة للسياحة، ليقوم القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية، لمساعد تحقيق استراتيجية التنمية السياحية، لتحتل مصرنا الحبية مؤشرات السياحة العالمية.

أضاف محمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن ندوة اليوم تؤكد أن السياحة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على عدة قطاعات.

وطالب المصري تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، لإصدار قرارات ملزمة تنعش القطاع السياحي، مؤكدا نتابع تطوير المناطق الأثرية التي سيكون لها دور هامة لضخ عائدات اقتصادية.

وزير السياحة والآثار



واستعرض وزير السياحة والآثار أحمد عيسي الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مصر، وأبرز ملامح السياسات للوصول بصناعة السياحة إلى ٣٠ مليون سائح في ٢٠٢٨.

أوضح الوزير أن الصناعة تتكون من ٨ آلاف مؤسسة، مؤكدا أن هناك نموا في السياحة، واصفا ديسمبر العام الماضي بحالة إيجابية.

أشار الوزير إلى أن نصيب مصر من السياحة العالمية أقل مما تستحقه، لافتا أن الدراسات أثبتت وجود ٢٧٢ مليون سائح محتمل راغبين في المنتج السياحي المصري المتاح حاليا مع بعض التعديلات.

أكد عيسي أن مصر تستحق أن تكون رقم ١ في العالم سياحيا لما تملكه من مقومات سياحية وأثرية مميزة، لافتا أن ميزتها التنافسية في ٥ أنواع سياحية هي ترفيه وثقافة بنسبة ١١.٨% ، استكشاف الثقافة ١٦.٣% ، المغامرة ١٥.٨% ، ٦.١% للاستجمام، و سياحة العائلات ٥.٦%.

تابع قائلا: إن الشرائح المستهدفة في ١٢ سوقا سياحيا، إجمالي الشرائح الرئيسية المستهدفة بها في ١٢ سوقا سياحيا في ٢٠٢١ هي ٢٧١.٨.

استكمل قائلا: إن لدينا ١٢١٠ فنادق بعدد غرف ٢١٢.٨٣٥ ، ٢٢٥٩ شركة سياحة ، ١٤٤٣ مطعم سياحي ، ٧٤٠ مركز غوص و ٢٥٧٣ بزار ، و ١٣٣ منطقة أثرية و ٣١ متحفا.

كشف الوزير عن مثلث نجاح الوصول إلي ٣٠ مليون سائح ، عبر مضاعفة الطاقة المتاحة ٣ أمثال حتي عام ٢٠٢٨ ، تحسين التجربة السياحية من جودة الخدمات وانتشار الوعي وحماية السائح من التحرش والاحتيال، تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة ٣ أمثال في الفنادق.

وأفاد أن الشهرين الأوائل من العام الحالي ٣٤ % زيادة عن العام الماضي، متوقع أن يكون هناك نمو في ٢٠٢٣ بنسبة ٣٠%.

وزير السياحة والآثار أحمد عيسي

وزير السياحة والآثار أحمد عيسي