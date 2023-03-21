قصور الثقافة تختتم أسبوعا حافلا لأطفال المحافظات الحدودية والأسمرات

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي السادس من المرحلة الثالثة لمشروع “أهل مصر” لأطفال المحافظات الحدودية والقاهرة، بحفل أقيم مساء أمس الاثنين، بقصر ثقافة روض الفرج.

بدأت فعاليات الحفل الختامي بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي أنتجت أكثر من ١٨٤ قطعة فنية تنوعت بين لوحات وجداريات، مكتبات وفانوس من الخيامية، حقائب من الخرز، وحدات نسجية ومنسوجات من مخلفات بيئية، قطع نحاسية وميداليات من الكلينكان، مشغولات وحلي من الخرز، بالإضافة إلى مطويات ومجلات “الحضارة المصرية، بيئتنا نظيفة، التكنولوجيا في حياتنا، تعمير الصحراء، السياحة في مصر، فانوس مجسم”، وبانوراما المائدة المستديرة للكاتب فؤاد مرسي.

تضمنت فقرات الحفل عرض فيلم تسجيلي لتوثيق فعاليات المشروع من جولات ثقافية وورش فنية جاء به تسجيل آراء الأطفال المشاركين في الورش رؤية وإخراج جمال عثمان، أعقبه فقرة إلقاء شعر نتاج ورشة فنون الأداء تدريب الشاعر مدحت العيسوي، ثم عرض برنامج حواري إخباري بعنوان “أهل مصر” نتاج ورشة الصحفي الصغير تدريب الكاتبة ابتسام أبو الدهب، أعقبه نتاج وعرض المسرح الأسود فكرة وإخراج مصطفى إسماعيل، مساعد مخرج عادل الصاوي، ديكور كريم خلف، فريق عمل جمال الدين محمد، يارا محمد، نوران، تلاه عرض فيلم وثائقي نتاج ورشة “الحكواتي” تدريب الكاتبة إيمان شوكت، ثم فقرة استعراضية نتاج ورشة الفنون الشعبية واستعراض كرنفال على نغمات فرعونية تدريب الفنانة سمر القصاص، ثم فقرة فنية لعرض الكورال نتاج ورشة الأداء التي نفذت بقيادة الملحن محمد مصطفى أداء الأطفال وأغنيات: “رمضان جانا، ست الحبايب، صباح الخير يا مولاتي، أهي دي الأيام”، واختتم الحفل بعرض نتاج ورشة المسرح بعنوان “الحب حياة” تأليف وإخراج أسامة عبد الرؤوف، ديكورات وإكسسوارات فتحي مرزوق.

جاء الحفل بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف على تنفيذ المشروع، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

يُذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، استضافت 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية من “شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة”، عبر أسبوع ثقافي تم خلاله زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة، في الفترة من 14 إلى 20 مارس الحالي، ويأتي المشروع بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر ورعايتهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم، وسبق للهيئة أن نظمت قبل هذا الأسبوع 23 أسبوعا عبر مراحل المشروع المختلفة والذي انطلق في عام 2018.