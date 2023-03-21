غدا.. الحفل الختامي لمسابقة جامعة حلوان في المجالات الفنية والثقافية «إنت النجم»

تعقد جامعة حلوان الحفل الختامي للمسابقة الأكبر في المجالات الفنية والثقافية “إنت النجم”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطه الطلابية والجامعية، وإشراف هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد السيد جاد، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

ويقام الحفل بالمسرح الكبير بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وذكرت جامعة حلوان في بيان لها، أن المسابقة تمت على 4 مراحل، وبدأت المرحلة الأولى (مرحلة التقدم للمسابقة)، ويسجل كل طالب على الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة واختيار مجال المشاركة وملء الاستمارة الورقية وتقديمها للإدارة العامة لرعاية الشباب، واستمرت تلك المرحلة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الجامعة أن المرحلة الثانية هي مرحلة التصفية الداخلية للكليات والتي بدأت مباشرة مع بداية التيرم الثاني، حيث تقوم اللجنة المختصة بتصفية الطلاب المتقدمين كل في مجاله طبقا للكليات، ويتم اختيار نجم كل مجال على مستوى الكلية ويحصل فيها كل طالب يحصل على لقب نجم الكلية على جائزة مالية قدرها 1000 جنيه ويتم تصعيده للمرحلة التالية.

وأكدت أن المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنافس على مستوى الجامعة، تكون بعد انتهاء تصعيد الطلاب الفائزين من كل كلية يتم تصنيفهم حسب المجال، ويدخل الطلاب ورشة تدريبية على يد متخصصين استعدادا للتنافس على لقب المرحلة الثالثة (نجم المجال) على مستوى الجامعة، ويحصل فيها كل فائز على جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، ويتم تصعيد 21 نجما للمرحلة النهائية.

وأضافت أن المرحلة الرابعة، يتم فيها عقد لجنة متخصصة لتقييم الطلاب بشكل العروض المباشرة مع وجود تصويت للطلاب تؤخذ نسبة منه عند اختيار النجم، وفي نهايتها يتم اختيار “نجم جامعة حلوان 2022 – 2023”، ويحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 20000 جنيه.