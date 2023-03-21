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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ.

وجاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم , داعياً الله القدير أن يعيده على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات".

كما يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والإصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومى والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم.

وفققكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

شهر رمضان

وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة , وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

القوات المسلحة شهر رمضان الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر

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