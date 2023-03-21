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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس الزمالك تراجع عن فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إقالة فيريرا من تدريب الفريق، بعد وداع الفارس الأبيض مسابقة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير":" الزمالك اتفق مع مدير فني أجنبي قبل لقاء الفريق ضد الترجي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ولكن مجلس إدارة الزمالك اجتمع بالأمس ويبدو أن فكرة المدرب المصري هي التي انتصرت، على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي بداية من الموسم الجديد".

أضاف شوبير:" أسامة نبيه خارج الترشيحات لقيادة الزمالك بسبب الاستقالات، تشعر أن هناك حملة ضده".

أضاف:" خالد جلال ومؤمن سليمان وأحمد حسام ميدو هم المرشحين لقيادة الزمالك، والثلاثة لديهم ترحيب بقيادة الفريق".

اختتم:" كل الكلام ده ممكن يتغير، بالأمس كان المدير الفني الجديد"أجنبي" بنسبة 100%، واليوم أصبح “محلي” بنسبة 100%، ومحدش يعرف ممكن يحصل ايه".

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