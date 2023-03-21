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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، مفاجأة حول المدير الفني الجديد للفريق الزمالك، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إقالة فيريرا. بسبب تدهور نتائج الفريق محليًا بالإضافة إلى وداع مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" خاص.. الزمالك أنهى الاتفاق مع مدرب أجنبي في الساعات الماضية.. لكن مجلس الإدارة قراره بالتعاقد مع مدرب وطني حتى الآن وبالتحديد خالد جلال".

أحمد حسن


ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد  33 نقطة.

الزمالك أحمد حسن نادي الزمالك فيريرا دوري ابطال افريقيا

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