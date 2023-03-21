عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس تتارستان يدعو شيخ الأزهر لزيارة البلاد والمشاركة في مؤتمر القيم الأخلاقية

شيخ الأزهر مع نائب
شيخ الأزهر مع نائب رئيس المجلس الفيدرالي

تسلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس رستام نور علي ميننيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، لزيارة البلاد والمشاركة في أعمال المؤتمر الذي تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا- العالم الإسلامي» بعنوان: «روسيا- العالم الإسلامي: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس التعاون بين الأديان»، يوم 19 مايو 2023م، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

سلم  الدعوة اليوم الثلاثاء فاريت موخاميتشين، نائب رئيس المجلس الفيدرالي بالجمعية الاتحادية الروسية، وشرح لشيخ الأزهر تفاصيل هذا المؤتمر الذي يناقش فرص التعاون الجديد بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ويشارك فيه نخبة من المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة ورجال الدين والدبلوماسيين والعلماء ورجال الأعمال من روسيا والدول الإسلامية.

وكتب رئيس تتارستان في الدعوة الرسمية لشيخ الأزهر: «إنني على ثقة من أن مشاركتكم سيكون لها أكبر الأثر في إثراء الحوار والدفع بمبادرات مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا- العالم الإسلامي» لتعميق التعاون بين روسيا ودول العالم الإسلامي في مختلِف المجالات الرُّوحية والأخلاقية والإنسانية وغيرها، على النحو الذي يعزز السلام والوئام بين الأديان وبين روسيا ودول العالم الإسلامي، ونتطلع إلى موافقتكم الكريمة على قبول هذه الدعوة والمشاركة في المؤتمر».

ورحب شيخ الأزهر بنائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي في رحاب الأزهر، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف تبنى -منذ تأسيسه- أجندة واضحة وهي أجندة نشر السلام وحماية الضعيف، ويسعى إلى ترسيخ قيم الأخوة وتعزيز ثقافة الحوار، وتغليب الحكمة والبعد عن السياسة، انطلاقًا من دوره في نشر السَّلام -عالميًّا وداخليًّا-، ولذا ظل بعيدًا عن الأيديولوجيات السياسية المتحيزة، وهذا سر بقائه وثقة المسلمين والجميع فيه حتى يومنا هذا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ الأزهر يضطلع بمهام الحفاظ على النشء والشباب والتصدي للأمراض المجتمعية -كالشذوذ الجنسي ومخططات تدمير الأسرة- والتي تحاول بعض التيارات الغربية فرضها بالقوة على المجتمعات الشرقية والإسلامية تحت لافتات الحقوق والحريات المزيفة، مؤكدا أنَّ من يفهم طبيعة الشعوب الشرقية والإسلامية، ويدرك مدى تمسك هذه الشعوب بدينها وبمنظومة القيم والأخلاق، يدرك جيدًا استحالة تمرير هذه المخططات داخل مجتمعاتنا، مضيفًا أنه حينما أُقصي الدين من أولويات الحضارات المعاصرة؛ سالت الدماء البريئة، وانتشر الفساد شرقًا وغربًا، ولم يجنِ العالم سوى مزيدًا من الأنانية والتعصب والكراهية، وتنامي اقتصاد بيع الأسلحة، وحظى بأهمية كبيرة عن اقتصاديات التعليم ومحاربة الجهل والفقر والعوز.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للدول الغربية التي لا تزال تتصدى لهوس التوجهات العالمية غير الأخلاقية، مؤكدًا أنَّ الحفاظ على المنظومة الدينية والأخلاقية من العبث بها؛ هو واجب ديني وإنساني واجتماعي، وأنَّ الأزهر لن يتوانى عن القيام بهذا الواجب، مشددًا على أنَّ الأزهر إنساني المذهب عالمي الدعوة إلى السلام والأخوة الإنسانية.

من جهته، أعرب نائب المجلس الفيدرالي الروسي، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لنشر السلام العالمي، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك، مضيفًا أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس هي دستور إنساني خالص وتحمل الكثير من الخير للجميع، مؤكدًا نيَّة بلاده تعزيز علاقاتها مع الأزهر الشريف، والاستفادة من خبراته الكبيرة في مجالات تعليم العلوم الإسلامية وتدريب الأئمة.

وأعرب السيد «فاريت» عن تقدير بلاده لدور الأزهر في إمدادها بالكوادر من العلماء والأساتذة والوعاظ والمعلمين، واستضافة الأزهر لأبناء روسيا الاتحادية للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، ليعودوا إلى بلادهم بعد ذلك محملين بفكر مستنير يسهم في نهضة البلاد ويدعم الاستقرار والسلام، وإرساء ثقافة الحوار ودعم قضايا التسامح الديني الذي يخدم استقرار الدول واستفادتها من التنوع الديني والثقافي، مؤكدًا أنَّ المسلمين في روسيا يعيشون في اندماج كامل، وتحرص روسيا على إقامة الشراكات مع دول العالم الإسلامي للحفاظ على المثل الأخلاقية والتراث الثقافي للشعوب.

1a5093d1-3385-423f-b04a-0934e28693b8
1a5093d1-3385-423f-b04a-0934e28693b8
56835e86-3738-47bb-92be-0e1171f8ee5f
56835e86-3738-47bb-92be-0e1171f8ee5f
شيخ الأزهر الإمام الاكبر أحمد الطيب جمهورية تتارستان روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

أحمد رمزي وتوفيق الدقن.. سينما الهناجر تُحيي ذكرى نجوم الزمن الجميل

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من أمريكا بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار اليوم.. اعرف بكام الآن

النشيد الرسمي للأم.. حكاية أغنية ست الحبايب وتنفيذها في ربع ساعة

ستنتهي بشكل سيئ.. تحذير روسي لبريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الناتو يحذر الصين: أي وقف لإطلاق النار لا يحترم سيادة أوكرانيا مرفوض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة أقل.. طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان

تهديد خطير لـ الأرض.. ظهور ثقب ضخم في الشمس| تفاصيل

بالدولار والمصري.. سعر فستان هيفاء وهبي يتثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

تجنب استخدام هذا النوع من التوابل في رمضان.. تسبب مشاكل صحية خطيرة

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ