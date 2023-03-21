ورش فنية ولقاءات ثقافية بطنطا وبسيون احتفالا بعيد الأم

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، عددا من الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، للاحتفال بعيد الأم.



في هذا السياق، شهد بيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة بسيون توافد العديد من الأطفال للمشاركة في فعاليات الورشة الفنية، قام خلالها الأطفال برسم عدد من اللوحات الفنية التي عبرت عن مشاعر الحب والتقدير للأم ولدورها في استقرار الأسرة، فيما تضمنت الفعاليات فقرات لاكتشاف المواهب الصغيرة في مجالات الغناء والإلقاء الشعري والإنشاد الديني.

في قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، أكد الشيخ عبد الحميد الزغبي، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، خلال محاضرة بعنوان "كما ربياني صغيرا"، بأن أحق الناس بحسن الصحبة هي الأم كما جاء عن الرسول الكريم، وأوضح أن الشريعة الإسلامية اختصت الأم بالعديد من الاستحقاقات لكونها من عانت من آلام الحمل، والولادة، ورعاية أبنائها.

وقدم أطفال مكتبة أبو صير الثقافية العديد من الفقرات الفنية للاحتفال بعيد الأم، حيث قام الأطفال بغناء عدد من الأغنيات والأناشيد التي عكست فضل الأم، كما شهدت الاحتفالية تفاعلا كبيرا من جانب الأطفال خلال مشاهدتهم لفقرات مخصصة لمسرح العرائس.

نظم الفعاليات فرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، ضمن برنامج متنوع لقصور الثقافة احتفالا بأعياد المرأة وعيد الأم خلال مارس الحالي.