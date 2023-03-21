تعليق قوي من وزير الدفاع الروسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا

علق وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، على آفاق الصراع في أوكرانيا، بالقول إن أي حرب تنتهي بسلام.

وأكد شويجو، ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا: "أي حرب تنتهي بسلام".

ولم يرد وزير الدفاع الروسي على سؤال حول الإطار الزمني لذلك.

ومنذ قليل، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن هناك خطوات متبقية قبل وقوع “تصادم نووي” محتمل بين روسيا والغرب.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن شويجو كان يرد على تقارير إعلامية بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب، وهي خطوة قال إن موسكو سترد عليها.