عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ورومانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

صدى البلد

بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، الذي يزور الإمارات حاليًا، سبل دعم العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ظل الرغبة المشتركة في الارتقاء بمجالات التعاون بما يواكب الطموحات التنموية للدولتين ويخدم مصالح الشعبين، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم استعراض الفرص الواعدة لتنمية آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية التنموية لدى البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتعاون، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الروماني دفعة مهمة إلى مسار علاقات البلدين، مؤكدًا حرص الإمارات على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون مع رومانيا قائمة على توافق الرؤى حول أهمية اكتشاف وتطوير مسارات جديدة للتعاون تدعم هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على المجالات المستقبلية لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا إضافة إلى القطاعات الحيوية.

الرئيس الروماني الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دبي رئيس الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

بوتين: روسيا ستضطر للرد إذا تم تزويد أوكرانيا بذخيرة ذات مكون نووي

كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع النهائي على حساب سموحة

زلزال عنيف يضرب أفغانستان وباكستان

السيسي يجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين ويتابع مشروع مستقبل مصر

كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا وسموحة يتجهان لركلات الترجيح

ميتا تنافس تويتر بمنصة اجتماعية جديدة لـ التدوينات القصيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بالملايين.. زوجة تتزوج على زوجها بتايلاند

مشاهد مؤثرة.. جنازة مهيبة لتشييع جثامين صيدلانية وبناتها ضحايا تسرب الغاز بطنطا..صور

وجع فراقك هيموتنا.. والد صيدلانية طنطا يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة ابنته وأحفاده

النشيد الرسمي للأم.. حكاية أغنية ست الحبايب وتنفيذها في ربع ساعة

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ