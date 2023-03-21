الإمارات ورومانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، الذي يزور الإمارات حاليًا، سبل دعم العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ظل الرغبة المشتركة في الارتقاء بمجالات التعاون بما يواكب الطموحات التنموية للدولتين ويخدم مصالح الشعبين، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم استعراض الفرص الواعدة لتنمية آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية التنموية لدى البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتعاون، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الروماني دفعة مهمة إلى مسار علاقات البلدين، مؤكدًا حرص الإمارات على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون مع رومانيا قائمة على توافق الرؤى حول أهمية اكتشاف وتطوير مسارات جديدة للتعاون تدعم هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على المجالات المستقبلية لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا إضافة إلى القطاعات الحيوية.