كأس الرابطة.. سيراميكا كليوباترا وسموحة يتجهان لركلات الترجيح

توجه سيراميكا كليوباترا وسموحة إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي على ملعب المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة.

جاء هدف سيراميكا كليوباترا من ضربة جزاء عن طريق محمد إبراهيم في الدقيقة 5.

وتعادل سموحة في الدقيقة 15 من رأسية بركات حجاج.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد عادل - محمد كناريا - محمود زلاكة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد بسام - محمود نبيل - محمد عنتر - مروان الصحراوي - محمد توني- واي كونستاتني- ايولا إبراهيم ايولا - صلاح محسن - جبريل شيكودي .