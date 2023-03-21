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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي يجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين ويتابع مشروع مستقبل مصر

السيسي
السيسي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" لـ الإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

مشروع مستقبل مصر
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومتي التصنيع والتسويق.

 

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجه في هذا السياق بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثُلُث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية.

 

واختتم بأن هذا الأمر يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

 

 

السيسي الانتاج الزراعي مستقبل مصر وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحمد الشاذلي

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