زلزال عنيف يضرب أفغانستان وباكستان

أعلنت وكالة الانباء “ رويترز” منذ قليل عن هزة قوية شعر بها سكان باكستان أفغانستان.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة نورهاك في كهرمان مرعش التركية.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، من جديد من أن زلزالا بقوة 9 ريختر قد يضرب مرمرة.

الهزات الارتدادية ستستمر لأكثر من عام

وقال جورور، إن الهزات الارتدادية ستستمر لأكثر من عام.

وأضاف: “بسبب زلزالين كبيرين، فإن تحرك جزء كبير من تركيا نحو الجنوب وجنوب غرب الأناضول لنحو 7 أمتار سيؤدي إلى تغيرات إجهاد في صدوع الصفيحة الداخلية في الأماكن القريبة من صدع شرق الأناضول داخل صفيحة الأناضول. لذلك، ستظهر هذه الزلازل بقوي مختلفة، اعتمادًا على التغيير الذي يصل إليها”.