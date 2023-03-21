اغتنموا أيامه.. رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

تتقدم جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة للأمة الإسلامية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات وتزداد فيه الحسنات.

ودعا رئيس جامعة الأزهر، جموع المسلمين إلى اغتنام هذا الشهر المعظم من يومه الأول؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية استطلعَت منذ قليل هلال شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الواحد والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وأعلنت أن أول يوم في شهر رمضان سيكون بعد غد الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا.