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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل ينفعل على الهواء بسبب صندوق الأسرة.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن كل ما يتردد بشأن دفع رسوم بالآلاف لصندوق الأسرة غير صحيح.

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وزير العدل يعلن الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية وطرحه للحوار المجتمعي


وأضاف عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، منفعلا: "آلاف إيه؟ هذا الكلام عار عن الصحة، واللي هيدفع حاجة بسيطة، والأرقام اللي اتقالت في الشائعات حاجات لا يصدقها عقل".


وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن صندوق الأسرة يخدم كل أسرة سواء مسلمة أو مسيحية، ويتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق.

 

توثيق الطلاق


وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أنه لابد أن يتم توثيق الطلاق، موضحا أن مفتي الجهورية أعلن عن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان فقط.
 

وزير العدل العدل عمر مروان أحمد موسى صندوق الأسرة وقوع الطلاق الطلاق

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