تعرف على أسعار كورسا الجديدة 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادات أسعار طراز كورسا موديل 2023 خلال شهر مارس الجاري.

أوبل كورسا موديل 2023

وأوضح وكيل أوبل أن السيارة كورسا موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية وتمت زيادة سعرها 30 ألف جنيه.

وتستمد السيارة أوبل كورسا موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

أوبل كورسا موديل 2023

وتصل سرعة السيارة أوبل كورسا موديل 2023 القصوى إلي 207 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمينه قدرها 8.7 ثانية .

أوبل كورسا موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة أوبل كورسا موديل 2023، بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وقاعدة العجلات 2538 مم، وحجم الشنطة الخلفية 309 لترات، ويصل سعة خزان الوقود إلي 44 لترًا.

أوبل كورسا موديل 2023

وزودت مقصورة سيارة أوبل كورسا موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وجنوط، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، وكشافات ضباب، ومثبت سرعة، وإنذار، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم في الطاره، و فتحة سقف بانوراما، وفرش جلد، ومكيف، ومرايات كهرباء، وريموت كنترول، وباور، ونظام قفل الأبواب تعمل باللمس .

وتضم السيارة أوبل كورسا موديل 2023 ، عدد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وESP، وحساسات، وحساسات أماميه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للركن، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .

أوبل كورسا موديل 2023

أما عن أسعار أوبل كورسا موديل 2023 الجديدة :

- فئة اليجانس بسعر 759.990 ألف جنيه بدلاً من 729.990 ألف جنيه

- فئة توب لاين بلس 799.990 ألف جنيه بدلاً من 769.990 ألف جنيه