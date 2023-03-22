للمرة الثانية فى مارس .. أسعار جديدة لـ ام جى 5

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ام جى في مصر عن زيادات أسعار طراز 5 موديل 2022 خلال شهر مارس الجاري.

ام جي 5 موديل 2022

أوضح وكيل ام جى ، أن السيارة 5 موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان، وتم زيادة سعرها 135 ألف جنيه الى 140 الف جنيه .

وتأتى السيارة ام جي 5 موديل 2022 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 112 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر.

ام جي 5 موديل 2022

وتصل سرعة السيارة ام جي 5 موديل 2022 القصوى الي 180 كم/ساعة، اما عن الابعاد الخارجية فتاتى بطول 4601 مم، وعرض 1818 مم، وارتفاع 1489 مم، وقاعدة عجلات 2680 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 512 لتر.

ام جي 5 موديل 2022

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة ام جي 5 موديل 2022 بالكثير من التجهيزات ومنها، شاشة 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، ومستشعرات ركن خلفية، واخرى امامية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، و 4 زجاج كهربائي، و قفل مركزي.

ام جي 5 موديل 2022

سيارة ام جي 5 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، ووسائد هوائية، وإنذار لمنع السرقة، ونظام كاشف التصادم، وقفل تفاضلي، وفرامل قرصية، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات أولية، وصدمة امتصاص الغاز، ونظام المساعدة على تسلق التلال، ومانع الحركة، وحساسات استشعار للاصطفاف، وكاميرا خلفية، وكاميرا محيطة، ونظام إدارة أسطوانة متغير، ونظام التحكم في ثبات المركبة.

ام جي 5 موديل 2022

أما عن اسعار سيارة ام جي 5 موديل 2023

- الفئة الأولي تباع بسعر 555 الف جنيه بدلا من 420 ألف جنيه.

- الفئة الثانية تباع بسعر 585 الف جنيه بدلا من 450 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة تباع بسعر 615 الف جنيه بدلا من 475 ألف جنيه .