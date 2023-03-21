عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين: إعادة الهيبة لكارنيه النقابة أمر في غاية الأهمية

خالد البلشي
خالد البلشي

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّه يدرك طبيعة الجمعية العمومية وتخوفاتها، مشيرًا إلى أنه يحترم كل الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أن بعض مَن انتخبوه كانوا متخوفين من حالة معينة.

أضاف البلشي، خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "إذا كان هناك 25% من المصوتين راضين عني تماما، فإن هناك 75% علينا أن نرضيهم بشكل او بآخر، والعنوان الرئيسي هو أنه عليّ أن أكون نقيبا لكل الصحفيين وليس لتيار بعينه طبقا لتخوفات البعض، فبعض من انتخبوني كانت لديهم تخوفات مني و دوري إرضاء عموم الصحفيين".

 

إعادة الهيبة لـ كارنيه نقابة الصحفيين

 

وتابع نقيب الصحفيين، أن الرؤى يجب أن تعبر عن كل هؤلاء؛ الرافضين والمترددين والذين انتخبوه لأسبابه، ومن ثم، فإن التعبير عن هذه الحالة يعني أن يرى المشهد كاملا، مثل الأوضاع الصحفية والأزمات النقابية، كما أن بعض القوانين التي صدرت أشعرت الصحفيين في تطبيقها، وإعادة الهيبة لكارنيه نقابة الصحفيين أمر مهم، وشدد على ضرورة الاعتبار للنقابة كبيت لكل الصحفيين تستوعب كل هؤلاء، كما أن ملف الخدمات مهم ومفتوح ولابد أن يظل كذلك.

أشار، إلى أنه سيتم فتح ملف تطوير صناعة الصحافة وتوسيع السوق الصحفي، لأن هناك طابور طويل جدا من العاطلين، مشددًا على أنّ كل الملفات ستكون مفتوحة للتفاوض مع كل الأطراف على توسيع السوق الصحفي وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم خدمات عادلة وتشريعات تليق بالوضع الصحفي.

خالد البلشي نقيب الصحفيين الإعلامية قصواء الخلالي الصحفيين الأوضاع الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

تحالف عسكري.. بيان عاجل للصين وروسيا بشأن الدفاع المشترك

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

إسرائيلي يهدد سفير أمريكا لدى تل أبيب.. وتحرك عاجل من شرطة الاحتلال

البلشي: لسنا في صدام مع أحد وسنتفاوض على حقوق الجماعة الصحفية

نقيب الصحفيين: إعادة الهيبة لكارنيه النقابة أمر في غاية الأهمية

تهديد للدول الغربية.. بيان صيني روسي بالدفاع المشترك على النظام العالمي

البحرين تدين تصريحات وزير الاحتلال المنكرة لوجود الشعب الفلسطيني

خالد البلشي: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمات أمر مقدر وأسعدني كثيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورسعيدية تفاجئ الأمهات في الشارع بهدايا عيد الأم

الموضوع شبه انتهى.. تفاصيل انتقال ميسي لنادي سعودي في صفقة مفاجئة

لمرضى النقرس.. تحذير من تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

بدون حرمان.. روشتة سحرية تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

فيديو

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ