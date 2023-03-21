نقيب الصحفيين: إعادة الهيبة لكارنيه النقابة أمر في غاية الأهمية

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّه يدرك طبيعة الجمعية العمومية وتخوفاتها، مشيرًا إلى أنه يحترم كل الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أن بعض مَن انتخبوه كانوا متخوفين من حالة معينة.

أضاف البلشي، خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "إذا كان هناك 25% من المصوتين راضين عني تماما، فإن هناك 75% علينا أن نرضيهم بشكل او بآخر، والعنوان الرئيسي هو أنه عليّ أن أكون نقيبا لكل الصحفيين وليس لتيار بعينه طبقا لتخوفات البعض، فبعض من انتخبوني كانت لديهم تخوفات مني و دوري إرضاء عموم الصحفيين".

إعادة الهيبة لـ كارنيه نقابة الصحفيين

وتابع نقيب الصحفيين، أن الرؤى يجب أن تعبر عن كل هؤلاء؛ الرافضين والمترددين والذين انتخبوه لأسبابه، ومن ثم، فإن التعبير عن هذه الحالة يعني أن يرى المشهد كاملا، مثل الأوضاع الصحفية والأزمات النقابية، كما أن بعض القوانين التي صدرت أشعرت الصحفيين في تطبيقها، وإعادة الهيبة لكارنيه نقابة الصحفيين أمر مهم، وشدد على ضرورة الاعتبار للنقابة كبيت لكل الصحفيين تستوعب كل هؤلاء، كما أن ملف الخدمات مهم ومفتوح ولابد أن يظل كذلك.

أشار، إلى أنه سيتم فتح ملف تطوير صناعة الصحافة وتوسيع السوق الصحفي، لأن هناك طابور طويل جدا من العاطلين، مشددًا على أنّ كل الملفات ستكون مفتوحة للتفاوض مع كل الأطراف على توسيع السوق الصحفي وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم خدمات عادلة وتشريعات تليق بالوضع الصحفي.