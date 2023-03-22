من هو بطل جائزة سباق السعودية الكبرى F1 لعام 2023           

اعلن منظمى سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023 ، عن انتهاء الجولة الثانية من البطولة والاعلان عن اسماء الفائزين ، على حلبة كورنيش جدة العالمية .

سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023

توّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، المكسيكي "سيرجيو بيريز" سائق فريق ريد بُل بجائزة سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023، بعد حصوله على المركز الأول، بحضور الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، و الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والمهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، والمهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC.

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي : "نحمد الله -عز وجل- على ما تحقق اليوم من نجاح متميز، في استضافتنا لسباق الجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يؤكد أن وطننا العظيم يواصل نجاحاته في استضافة أهم وأكبر البطولات والأحداث الرياضية العالمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي نجده من قيادتنا الرشيدة –حفظها الله-، والدعم السخي وغير المسبوق من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –أيده الله-، الذي يقود بلادنا وفق رؤية ملهمة، وطموحات لا حدود لها، جعلتنا اليوم -ولله الحمد- واجهةً وموطناً للرياضة العالمية".

سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023

وتابع وزير الرياضة السعودي : "شهدنا -ولله الحمد- نجاحًا مميزًا لهذا الحدث، عكس الاحترافية العالية، والتنظيم المميز، والتطور الكبير في ملف استضافة أقوى وأهم البطولات العالمية الذي شهد مشاركة 20 متسابقاً عالمياً، حيث شارك في تنظيم هذا السباق العالمي 640 "مارشال سعودي" من شباب وشابات هذا الوطن، كانوا يقفون خلف هذا التميز والتألق الذي شاهده العالم أجمع، على حلبة كورنيش جدة، ولا يسعني في الختام إلا أن أهنئ البطل المكسيكي سيرجيو بيريز على فوزه بهذه الجولة، ونتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ في الجولات المقبلة، ومجدداً أهلاً وسهلاً بضيوفنا من كل دول العالم في أرض الخير والعطاء، المملكة العربية السعودية".

من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "تواصل المملكة كتابة التاريخ بحروف من ذهب بنجاحها في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثالثة خلال أقل من 16 شهراً فقط، في تجسيد للدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل الذي نحظى به من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والرؤية الملهمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين – أيدّه الله-، والثقة التي أولاها لنا أخي سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023

ونجح المتسابق المكسيكي "سيرجيو بيريز" سائق فريق رد بُل، في حسم لقب سباق جائزة السعودية الكبرى STCللفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، بعد حصوله على المركز الأول في الجولة الثانية من موسم سباقات الفورمولا1 لموسم 2023، وذلك بعد منافسةٍ مع الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق رد بُل، وبطل العالم في النسخة الماضية الذي نجح في التقدم من المركز 15 إلى وصافة الترتيب، كما نال فيرناندو ألونسو سائق فريق استون مارتن المركز الثالث .

فيما جاءت نتائجُ بقية المتسابقين على النحو التالي ، ففى المركز الخامس لويس هاميلتون فريق مرسيدس، وفى المركز السادس كارلوس ساينز فريق فيراري، اما المركز السابع شارلز لوكلير فريق فيراري، والمركز الثامن إستيبان أوكون فريق ألبين، وفياتى المركز التاسع من نصيب بيير غاسلي فريق ألبين، واخيرا فى المركز العاشر كيفين ماغنوسن فريق هاس .