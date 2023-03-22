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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدمة قطار.. مصرع شاب فى حادث بالشرقية

صدى البلد

لقي شاب مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره من شريط السكة الحديد بمنطقة المحلج بمركز ومدينة أبو كبير بالشرقية .

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب فى مقتبل العمر إثر اصطدامه بقطار بإحدى طرق العبور  بمنطقة المحلج بمركز ومدينة ابو كبير بالشرقية .

وبإجراء المعاينة الأولية للحادث تبين ان الشاب اصطدم بالقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، كما تبين أن الشاب يدعي محمد . م . ع يباغ من العمر 40 عاما  ومتزوج ومقيم بمساكن ابو نار بمدينة الإبراهيمية ويعمل بالتربية والتعليم .

فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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