صدمة قطار.. مصرع شاب فى حادث بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره من شريط السكة الحديد بمنطقة المحلج بمركز ومدينة أبو كبير بالشرقية .

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب فى مقتبل العمر إثر اصطدامه بقطار بإحدى طرق العبور بمنطقة المحلج بمركز ومدينة ابو كبير بالشرقية .

وبإجراء المعاينة الأولية للحادث تبين ان الشاب اصطدم بالقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، كما تبين أن الشاب يدعي محمد . م . ع يباغ من العمر 40 عاما ومتزوج ومقيم بمساكن ابو نار بمدينة الإبراهيمية ويعمل بالتربية والتعليم .

فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.