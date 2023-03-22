سوريا.. عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في مدينة حلب ومحيطها.

فيما كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلًا عن مصدر أمني أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

وذكرت "سبوتنيك" أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري.

وقالت الوكالة نقلا عن المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

وكان مصدر أمني سوري رفيع المستوى قال منذ قليل، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمال سوريا.

فيما ذكر مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفع الأولي للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.